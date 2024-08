Juventus in Champions 2024/25, quali partite in casa e quali in trasferta? La lista allo Stadium e fuori, date e calendario

Si avvicina l'inizio della nuova Champions League: la Juventus affronterà quattro gare in casa e quattro in trasferta, il regolamento.

La data da segnare sul calendario è giovedì 29 agosto, ovvero il giorno in cui prenderà via ufficialmente la nuova Champions League per le squadre italiane con il sorteggio del calendario.

La Juventus è una delle cinque squadre della Serie A (Inter, Milan, Atalanta e Bologna le altre) a partecipare all'edizione 2024/2025 della massima competizione europea.

Competizione che da quest'anno sarà rivoluzionata con il nuovo format che prevede un unico girone con 36 squadre anziché la suddivisione in 8 gruppi da quattro come negli anni precedenti.

Ogni squadra giocherà 8 partite e di queste 4 saranno in casa e 4 in trasferta. Al termine della prima fase, le prime 8 in classifica si qualificheranno agli ottavi mentre dalla nona alla 24esima classificata si giocheranno l'accesso ai playoff.