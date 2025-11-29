Pubblicità
Vlahovic Juventus Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, Vlahovic e Mina giocano titolari? Le ultime su Gatti, David, Openda e Obert

Tra le partite del sabato anche quella dello Stadium tra Juventus e Cagliari, con i rossoblù che non vincono a Torino oramai da tempo immemore.

Reduce dalla convincente vittoria norvegese contro il Bodø/Glimt, la Juventus ospita il Cagliari nella giornata di sabato 29 novembre a margine del 13esimo turno di Serie A.


I bianconeri non perdono in casa contro i rossoblù sin dal 2009 (Allegri era sulla panchina della squadra sarda, Ranieri dall'altra parte) e sperano di affidarsi anche a questa statistica per rilanciarsi in classifica. Gli ospiti cercano la svolta allo stesso modo, visti i due mesi privi di successi in campionato.

Alla vigilia di Juventus-Cagliari, Spalletti non è intervenuto in conferenza stampa in virtù dello sciopero dei giornalisti, mentre Pisacane ha avuto modo di parlare nella giornata di giovedì: Vlahovic è recuperato e partirà titolare, mentre il dubbio rossoblù riguardava la difesa e in particolare Mina, non convocato dopo un colpo subito.

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4–2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti

  • FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV E STREAMING

    • DAZN 
    • Sky

    Juventus-Cagliari del 14esimo turno di Serie A, di scena sabato 29 novembre alle 18:00, si può vedere in diretta tv e streaming sull'app e sito di DAZN come il resto delle gare di campionato.

    Per chi ha attivato DAZN su Sky, inoltre, è possibile guardare la partita tra Cagliari e Juventus sul canale 214 del satellite, ovvero DAZN 1.

  • I PRECEDENTI DI JUVENTUS-CAGLIARI

    Ultima vittoria della Juventus allo Stadium: 17/12/2024, 4-0 (Coppa Italia)

    Ultima vittoria del Cagliari allo Stadium: 31/01/2009, 2-3 

    Ultimo pareggio allo Stadium: 6/10/2024, 1-1

    Vittorie della Juve tra Torino e Sardegna: 51

    Pareggi tra Torino e Sardegna: 32

    Vittorie del Cagliari tra Torino e Sardegna: 15

