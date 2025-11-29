Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, Vlahovic e Mina giocano titolari? Le ultime su Gatti, David, Openda e Obert

Reduce dalla convincente vittoria norvegese contro il Bodø/Glimt, la Juventus ospita il Cagliari nella giornata di sabato 29 novembre a margine del 13esimo turno di Serie A.

I bianconeri non perdono in casa contro i rossoblù sin dal 2009 (Allegri era sulla panchina della squadra sarda, Ranieri dall'altra parte) e sperano di affidarsi anche a questa statistica per rilanciarsi in classifica. Gli ospiti cercano la svolta allo stesso modo, visti i due mesi privi di successi in campionato.

Alla vigilia di Juventus-Cagliari, Spalletti non è intervenuto in conferenza stampa in virtù dello sciopero dei giornalisti, mentre Pisacane ha avuto modo di parlare nella giornata di giovedì: Vlahovic è recuperato e partirà titolare, mentre il dubbio rossoblù riguardava la difesa e in particolare Mina, non convocato dopo un colpo subito.