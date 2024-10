Juventus-Cagliari, Nicola ritrova Thiago Motta: quando lo sostituì sulla panchina del Genoa

Juventus vs Cagliari

I due allenatori, di fronte domenica, sono stati i protagonisti di una staffetta in panchina: l'episodio risale al 2019.

Ricordate quando Thiago Motta tornava in Italia, qualche anno dopo aver ricoperto un ruolo fondamentale nell'Inter del Triplete, per iniziare la propria carriera di allenatore di prima squadra al Genoa?

Altri tempi. Motta non era il Motta di oggi. Si era presentato a Genova con la famosa storia dell'2-8-2, che in realtà aveva anche un suo perché ma era stata trattata soprattutto come una sorta di meme da social. Ma la sua avventura era durata poco: due mesi appena.

Chi fu a sostituirlo all'epoca sulla panchina rossoblù? Proprio Davide Nicola. Ovvero l'allenatore che domenica, all'ora di pranzo, gli si parerà di fronte assieme al suo Cagliari.