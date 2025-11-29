Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Juventus-Cagliari, goal di Esposito o autorete di Locatelli? La decisione della Lega Serie A

Dubbio sullo 0-1 del Cagliari in casa della Juventus: rete da assegnare a Esposito o autogoal di Locatelli?

Primo tempo emozionante all'Allianz Stadium: tre i goal realizzati, con la Juventus capace di rimontare fino al 2-1 grazie alla doppietta di un ispirato Yildiz.

Cagliari in vantaggio al 26' con un'azione sviluppatasi sull'out di destra e concretizzata al centro dell'area: protagonisti Sebastiano Esposito e Manuel Locatelli.

Sono proprio loro i diretti interessati per quanto riguarda la decisione della Lega Serie A su goal/autorete, una questione che tanto sta a cuore a migliaia di fantallenatori.

  • LA DINAMICA DELL'AZIONE

    Grande percussione di Palestra che, dopo aver sottratto palla a Kostic, si invola e calcia all'indietro per l'accorrente Esposito.

    L'ex Inter va a contrasto con Locatelli che, da dietro, cerca in ogni modo di evitare l'esito del goal: per sua sfortuna il pallone termina la propria corsa in rete.

    Ma di chi è l'ultimo tocco? Di Esposito oppure di Locatelli?

  • LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A

    Al momento la Lega Serie A opta per il goal di Esposito, ovvero il terzo in campionato dopo quelli rifilati a Sassuolo e Genoa. Seconda gioia personale consecutiva per il classe 2002, a segno anche una settimana fa a Cagliari.

    Evidentemente dalle immagini si è avuto certezza del tocco determinante di Esposito, avvenuto quasi in contemporanea con quello di Locatelli: +3 per l'attaccante e -2 scongiurato per il centrocampista.

  • 'SORRIDE' PALESTRA

    Questa decisione ha un effetto anche su Palestra, a tutti gli effetti autore dell'assist per il compagno e quindi meritevole di un +1.

    Bonus che, qualora il verdetto fosse stato diverso, sarebbe stato inevitabilmente cancellato.

