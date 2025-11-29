Juventus-Cagliari, goal di Esposito o autorete di Locatelli? La decisione della Lega Serie A

Primo tempo emozionante all'Allianz Stadium: tre i goal realizzati, con la Juventus capace di rimontare fino al 2-1 grazie alla doppietta di un ispirato Yildiz.
Cagliari in vantaggio al 26' con un'azione sviluppatasi sull'out di destra e concretizzata al centro dell'area: protagonisti Sebastiano Esposito e Manuel Locatelli.
Sono proprio loro i diretti interessati per quanto riguarda la decisione della Lega Serie A su goal/autorete, una questione che tanto sta a cuore a migliaia di fantallenatori.