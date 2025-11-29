Juventus-Cagliari, goal di Esposito o autorete di Locatelli? La decisione della Lega Serie A

Al momento la Lega Serie A opta per il goal di Esposito, ovvero il terzo in campionato dopo quelli rifilati a Sassuolo e Genoa. Seconda gioia personale consecutiva per il classe 2002, a segno anche una settimana fa a Cagliari.

Evidentemente dalle immagini si è avuto certezza del tocco determinante di Esposito, avvenuto quasi in contemporanea con quello di Locatelli: +3 per l'attaccante e -2 scongiurato per il centrocampista.