Juventus-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus contro Cagliari nella tredicesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, dopo il prezioso successo in Champions League contro il Bodo/Glimt, vogliono tornare a vincere anche in campionato: la squadra di Luciano Spalletti, settima in classifica con 20 punti, è infatti reduce dai due pareggi consecutivi maturati contro Torino e Fiorentina.

Il prossimo avversario, però, è in serie positiva ed è il Cagliari di Fabio Pisacane. Nell'ultima giornata i sardi hanno dato vita ad una pirotecnica sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, terminata con il risultato di 3-3. Un punto che consente alla formazione cagliaritana di piazzarsi al quattordicesimo posto a quota 11 punti.

Tutto su Juventus-Cagliari: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.