Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
juventus(C)Getty Images
Michael Di Chiaro

Juventus-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus e Cagliari si affrontano in occasione della tredicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Juventus contro Cagliari nella tredicesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, dopo il prezioso successo in Champions League contro il Bodo/Glimt, vogliono tornare a vincere anche in campionato: la squadra di Luciano Spalletti, settima in classifica con 20 punti, è infatti reduce dai due pareggi consecutivi maturati contro Torino e Fiorentina.

Il prossimo avversario, però, è in serie positiva ed è il Cagliari di Fabio Pisacane. Nell'ultima giornata i sardi hanno dato vita ad una pirotecnica sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, terminata con il risultato di 3-3. Un punto che consente alla formazione cagliaritana di piazzarsi al quattordicesimo posto a quota 11 punti.

Tutto su Juventus-Cagliari: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • JUVENTUS-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Cagliari

    • Data: sabato 29 novembre 2025

    • Orario: 18.00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

    • Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

    JUVENTUS (3-4–2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO JUVENTUS-CAGLIARI

    Juventus-Cagliari si giocherà sabato 29 novembre 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV

    DAZN 

    La partita tra Juventus e Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUVENTUS-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Juventus-Cagliari in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Fabio Bazzani
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Juventus-Cagliari sarà necessario collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale del match.

Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL