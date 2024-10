Juventus-Cagliari dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Cagliari

Juventus in casa contro il Cagliari per la settima giornata di Serie A: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus torna subito in campo dopo l'impresa di Lipsia e si rituffa sul campionato, dove affronterà il Cagliari in casa per la settima giornata di Serie A.

I bianconeri sono attualmente secondi in classifica con dodici punti alle spalle del Napoli e non hanno ancora mai perso in questa stagione.

Il Cagliari arriva a Torino rinfrancato dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno sul campo del Parma, ma nelle precedenti cinque partite aveva raccolto solo due punti.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Juventus-Cagliari: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.