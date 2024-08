Juventus-Brest dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la sconfitta netta per 3-0 contro il Norimberga, la nuova Juve di Thiago Motta affronta il Brest, rivelazione dell'ultima Ligue 1: tutte le info.

Seconda uscita per la Juventus di Thiago Motta. Dopo la sconfitta per 3-0 a Norimberga contro la squadra di Miro Klose, la formazione bianconera è di scena allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara contro il Brest.

La Vecchia Signora prosegue la preparazione in vista della nuova stagione alle porte e se la vedrà contro la rivelazione dell’ultima Ligue 1, che il prossimo anno, disputerà la Champions League.

Un’occasione per testare la condizione fisica e i meccanismi del nuovo sistemato di gioco di Thiago Motta, a poco più di due settimane dall’esordio ufficiale contro il Como nella prima giornata di Serie A 2024/25, in programma il 19 agosto.

Dopo la sfida dell’Adriatico, i bianconeri giocheranno il 6 agosto a Torino contro una selezione della Next Gen e Primavera. L’11 agosto, poi, a Goteborg è in programma Juventus-Atletico Madrid, l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato.

Ma quando si giocherà Juventus-Brest? Tutte le informazioni sull'amichevole e dove vederla in tv e streaming.