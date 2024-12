Juventus-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Bologna

Juventus e Bologna si affrontano nella quindicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in tv e streaming.

I bianconeri, reduci dal pareggio beffa contro il Lecce, vogliono tornare a centrare una vittoria che in campionato manca dal Derby vinto contro il Torino dello scorso 9 novembre. La squadra di Thiago Motta, alla prima da ex contro il suo passato recente, occupa attualmente il sesto posto in classifica - con 26 punti - a meno sei dalla capolista Napoli.

I rossoblù di Vincenzo Italiano, che hanno una partita in meno, sono settimi a braccetto col Milan (contro cui dovranno recuperare la gara) a cinque lunghezze dai bianconeri. I felsinei, dopo il 3-0 al Venezia nell'ultimo turno di campionato, hanno eliminato il Monza dalla Coppa Italia con un perentorio 4-0.

Tutto su Juventus-Bologna: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.