Juventus-Benfica dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Benfica

Juve e Benfica si affrontano nella ‘Fase Campionato’ della Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ultima partita per la Juventus nella ‘fase campionato’ della UEFA Champions League 2024/2025.

La compagine bianconera, che nel torneo è reduce dal pareggio senza reti in casa del Club Brugge, si gioca le residue speranze di approvare direttamente agli ottavi di finale contro il Benfica.

Una sfida che vede in campo due squadre che hanno necessità di fare bottino pieno. Se infatti i bianconeri possono ancora matematicamente assicurarsi una delle prime otto posizioni (sono 12 i punti della Juve, contro i 13 del Bayer Leverkusen ottavo), i lusitani, che erano partiti benissimo, devono evitare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione e provare a staccare un pass per gli spareggi (sono 10 i punti totalizzati dalle Aquile).

Un confronto che vedrà opposte squadre che stanno vivendo momenti simili: il Benfica, dopo una clamorosa rimonta in campionato, è crollato nell’ultimo mese (pur vincendo la Supercoppa di Portogallo) incappando in tre sconfitte in quattro partite che lo hanno spinto a -6 dalla capolista Sporting.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Benfica: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.