Juventus battuta e fischiata, Thiago Motta: “Il Benfica ha meritato, quando si perde non ci sono giustificazioni”

Juventus vs Benfica

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta la sconfitta interna patita contro il Benfica: "Loro hanno meritato".

Serviva una vittoria (e sperare in una serie di risultati favorevoli) alla Juventus per puntare all’approdo diretto agli ottavi di finale di Champions League e invece la compagine bianconera, tra le mura amiche dello Stadium, è incappata in una pesante sconfitta contro il Benfica.

I lusitani si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Pavlidis e Kocku, costringendo la Vecchia Signora ad accontentarsi degli spareggi e dei pericoli che essi impongono.

Thiago Motta, parlando ai microfoni di ‘Sky’, ha commentato la prova della sua squadra.