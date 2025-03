Lo Juventus-Atalanta da incubo di Vlahovic, entra e regala lo 0-4: "Sembrava quasi che gli facesse un favore"

Juventus vs Atalanta

Il numero 9 bianconero parte ancora dalla panchina, poi entra nel finale e regala palla agli avversari in occasione della rete di Lookman.

Serata da incubo per la Juventus di Thiago Motta: la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta pesa come un macigno e spegne definitivamente i sogni scudetto dei bianconeri.

Nella disfatta contro la Dea, uno dei protagonisti in negativo è stato ancora una volta Dusan Vlahovic, il quale - nonostante i soli 15 minuti in campo - ha commesso un grave errore a pochi minuti dal suo ingresso, concedendo il definitivo 0-4 agli avversari.

Al termine della sfida, ha detto la sua anche l'ex giocatore della Vecchia Signora, Emanuele Giaccherini, ora opinionista a DAZN: "È entrato in campo con un atteggiamento… quasi che facesse un favore".