Juventus al lavoro per il rinnovo di Yildiz, c’è distanza: l’offerta del club bianconero

La Juventus sta provando a blindare Kenan Yildiz: la volontà è quella di prolungare subito il contratto, ma c’è distanza.

Ha solo diciannove anni, è reduce dalla sua prima stagione con la prima squadra della Juventus ed è considerato uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico europeo.

Kenan Yildiz ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare in futuro uno degli uomini di punta della compagine bianconera, ma affinché la cosa accada sarà necessario prima blindarlo.

Un talento come quello turco fa potenzialmente gola a tutti i top club del Vecchio Continente ed è anche per questo motivo che la Juventus sta lavorando al suo rinnovo.

Secondo quanto riportato da ‘IlBiancoNero’, le trattative sono state già avviate, ma al momento si registra una certa distanza.