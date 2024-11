Juventus agli ottavi di Champions 2024 se: cosa serve per la qualificazione, i punti e come funziona

Lille vs Juventus

Quanto manca alla Juventus per passare il turno e qualificarsi agli ottavi della Champions 24/25? Bianconeri alle prese con i calcoli.

Dopo un anno di attesa, la Juventus disputa nuovamente la Champions League. Guidata da Thiago Motta, la squadra bianconera prova a qualificarsi agli ottavi di finale, superando così la fase a girone unico.

Per farlo la Juventus dovrà arrivare nei primi posti della classifica 2024/2025, per provare a dimenticare una lunga serie di delusioni europee e cambiare la propria storia in questo senso.

Al pari di Atalanta, Bologna, Inter, Milan e le altre squadre presenti nel torneo, per la Juventus c'è da lottare duramente per raggiungere la fase ad eliminazione diretta, anche tramite i playoff.