La metamorfosi della Juventus è completa: le nuove gerarchie di Spalletti col 4-2-3-1

Un cambio pelle graduale, che adesso è certezza.

La Juventus col Benfica ha indossato l'abito che Luciano Spalletti aveva probabilmente in mente - o quasi - dal suo avvento sulla panchina bianconera, con una difesa a 4 e maggiore peso dal centrocampo in avanti.

Il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 si era intravisto con 'scivolamenti' delle posizioni durante i match, ma adesso - con sentenza definitiva nel 2-0 rifilato alla squadra di José Mourinho, è diventato sentenza.

Assetto, gestione dei cambi, gerarchie rinnovate e delineate: la nuova Signora disegnata dal tecnico di Certaldo, che si è presa i Playoff di Champions e spera negli ottavi, ha dimenticato Cagliari rimettendosi in moto nell'Europa dei grandi.