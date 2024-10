Thiago Motta ha fatto mea culpa dopo Juventus-Stoccarda: "La responsabilità è mia"

Una delle peggiori Juventus della stagione subisce la prima sconfitta dell'annata: "Hanno meritato loro" confessa il tecnico bianconero.

Dopo otto gare di campionato e tre di Champions, cade la Juventus. All'undicesima partita stagionale arriva la prima sconfitta sulla panchina bianconera per Thiago Motta, sconfitto allo Stadium nel terzo turno della fase a girone unico.

Lo Stoccarda conquista tre punti di platino, in maniera meritata, dopo aver sbagliato un rigore in seguito al rosso comminato a Danilo. Alla fine, però, ci ha pensato l'ex Atalanta El Bilal Tourè a segnare un goal decisivo al minuto 92.

Juventus ampiamente deludente rispetto alle ultime gare, con la seconda inferiorità numerica consecutiva in Champions a cui stavolta la squadra bianconera non è riuscita a sfuggire, come capitato invece contro il Lipsia (3-2 finale per Madama).