La Juventus arriva in Kings League: in che modo i bianconeri faranno parte dei Zebras di Luca Campolunghi

Kings League Italia, protagonista anche la Juventus: come funziona la collaborazione con le 'altre' zebre in campo nella prima edizione del torneo.

La Juventus sbarca in Kings League. In che modo? Affiancando una squadra che parteciperà all'imminente torneo Kings League Italia: bianconeri con bianconeri, vista la collaborazione con i Zebras FC del presidente Luca Campolunghi, content creator e tifoso bianconero.

Dopo la finale, soldout, della Kings World Cup Nations disputata allo Stadium, nuovo passo per l'unione tra calcio tradizionale e Kings League, oramai al top mondiale. Basti pensare che il torneo disputato in Italia e vinto dal Brasile è stato seguito da 100 milioni di persone in tutto il mondo.

Ma in che modo la Juventus collaborerà con i Zebras a margine della Kings League Italia?