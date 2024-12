Juric parte male in Premier: due sconfitte su due, salvarsi sarà molto difficile

L'ex mister della Roma ha deciso di accettare la panchina del Souhtampton ultimissimo in Premier, con dieci punti da recuperare sul quartultimo posto.

Esonerato dalla Roma, prima dell'arrivo di Ranieri, Ivan Juric ha scelto di accettare subito un'altra panchina, in quel di Southampton. L'ex tecnico giallorosso, infatti, ha deciso di ripartire subito nonostante la situazione tragicamente sportiva del club britannico, di gran lunga ultimo in Premier League 2024/2025 dopo una prima parte di annata decisamente da dimenticare.

Appena sei i punti conquistati dal Southampton in diciannove partite, ovvero l'intero girone di andata di Premier. Attualmente Juric deve fare i conti con dieci punti da recuperare, per poi ovviamente confermarsi e lavorare settimana dopo settimana tra gennaio e maggio. Così da provare a rimanere nella massima serie anche nel 2025/2026.

Sarà durissima per i biancorossi, sconfitti in entrambe le partite con l'ex Roma in panchina.

Juric non è ovviamente ancora riuscito a cambiare le sorti del Southampton, essendo appena arrivato in città: k.o contro West Ham e Crystal Palace, il suo nuovo club non potrà sicuramente sbagliare l'ultima partita dell'anno contro il Brentford. Certo, gli ospiti hanno una situazione di classifica decisamente migliore, ma da qualche parte il Southampton dovrà pur partire per cominciare a riscattarsi.

Il Southampton ha ottenuto appena un punto nelle ultime cinque gare di Premier League, allontanandosi ulteriormente da un quartultimo posto occupato ora dal Wolverhampton, capace di recuperare posizioni con due vittorie nello stesso periodo.