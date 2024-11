Hellas Verona vs Roma

Il tecnico giallorosso in seguito al ko di Verona: "Sono successe cose veramente gravi e non è la prima volta".

Sta rischiando seriamente la panchina della Roma, eppure Ivan Juric non sembra voler demordere.

Il tecnico giallorosso, al termine della sfida persa in casa del Verona, ha difeso l'operato dei suoi calciatori e ha protestato per una decisione arbitrale non favorevole a suo modo di vedere.

Per questo motivo Juric, ai microfoni di Sky nel post partita, ha espresso il suo malcontento per l'operato di Marcenaro.