La conferenza di Juric verso Monza-Roma: Hummels, come sta Dybala, lo choc dopo l'addio di De Rossi

Alla viglia della sfida dell'U-Power Stadium, valida per la settima giornata di Serie A, l'allenatore giallorosso presenta i temi caldi di Monza-Roma.

Ivan Juric torna a parlare alla vigilia di Monza-Roma, match valido per la settima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18 presso l’U-Power Stadium.

L'allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria, per presentare il prossimo impegno di campionato.

La partita contro il Monza rappresenta un appuntamento importante per la Roma, che cercherà di proseguire il proprio cammino in Serie A con l’obiettivo di ottenere punti preziosi per la classifica e arrivare alla sosta con tranquillità, dopo la sconfitta contro l'Elfsborg in Europa League.