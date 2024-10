Juric ad un bivio: contro il Torino tocca ancora a lui, ma sarà una partita da precario

Ivan Juric guiderà regolarmente la Roma contro il Torino: in casa giallorossa si è scelta la calma, ma servirà una reazione di squadra.

Il tempo dirà se è stato il calendario a dargli una mano o se in casa Roma questa volta si è optato per la calma e la freddezza, quello che però sembra certo è che Ivan Juric, dopo le tante voci delle ultime settimane e soprattutto quelle degli ultimi giorni, questa volta sembra realmente vicino ad un bivio.

Un bivio che ha assunto contorni che lui conosce alla perfezione: quelli del Torino.

Sì perché proprio la squadra che ha guidato per tre stagioni in Serie A, potrebbe rivelarsi l’ultimo ostacolo da affrontare nel corso della sua sin qui intensissima esperienza in giallorosso.