Juric esonerato dopo Fiorentina-Roma? I tifosi spingono per De Rossi, cosa succede dopo il 5-1: "Buttato tutto nel cesso"

La pesante sconfitta contro la Fiorentina porta Juric sulla graticola, con i tifosi che spingono per il ritorno immediato dell'ex De Rossi.

Una lenta discesa in campionato, un sali e scendi in Europa League. Una situazione di incertezza rende insicure le giornate dei tifosi della Roma, costretti ad osservare una squadra a metà classifica in Serie A e nel limbo dei playoff - almeno per ora - in campo continentale. A tre mesi e mezzo dall'inizio della nuova stagione, gli interrogativi sono molti.

Il principale riguarda l'allenatore, con Ivan Juric che sembrerebbe rischiare grosso dopo il pesantissimo 5-1 subito in casa della Fiorentina. A pochi giorni dalla vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, la Roma perde la seconda gara consecutiva in Serie A, specchiandosi davanti ad una classifica che la vede nella parte destra.

Nessuna vittoria in campionato nell'ultimo periodo, ultima delle quali arrivata addirittura contro il Venezia a settembre. Da allora un punto contro il Monza e due k.o di fila, contro Inter prima e Fiorentina poi.

Inutile dire che il già traballante Juric è ora sulla graticola, con la presenza di De Rossi, esonerato proprio per far spazio all'attuale allenatore, sempre più pressante e pronto a riprenderersi la Roma come nella prima parte di stagione.

La Roma cambierà nuovamente tutto? Nei prossimi giorni una risposta, in vista del decimo turno di Serie A e dei primi match di novembre.