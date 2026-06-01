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Vlahovic, Alvarez, Salah, Lewandowski e non solo: i 30 giocatori che animeranno il calciomercato estivo 2026

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L'annata calcistica si è chiusa con il trionfo del PSG sull'Arsenal e il mercato sta per ripartire: chi può cambiare maglia nei prossimi mesi e in vista del 2026/2027.

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Ed eccoci qui. La stagione calcistica europea 2025-26 è archiviata: il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal in finale di Champions League, difendendo il titolo. Presto questi nove mesi saranno un ricordo lontano, perché il calcio va avanti in fretta, soprattutto quando si avvicinano grandi tornei.

Nei prossimi giorni l’attenzione sarà sui Mondiali: le nazionali arriveranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per contendersi il trofeo più prestigioso. Questo non fermerà però i club dai preparativi per la prossima stagione. Anzi, il mercato resterà vivo tutta l’estate, a prescindere da quanto accadrà in Nord America e dai giocatori che, una volta tornati, potrebbero cambiare maglia.

Si prevede un'altra estate di grandi colpi: chi saranno i protagonisti di questa finestra di mercato? GOAL analizza 30 giocatori il cui futuro definirà l'estate 2026.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Da quando, lo scorso agosto, Karim Adeyemi ha cambiato agente passando a Jorge Mendes, è parso chiaro che voleva lasciare il Borussia Dortmund. Da allora il calciatore tedesco è stato accostato a diversi top club europei.

    Su di lui si sono mosse Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham e Napoli. Con il contratto al Signal Iduna Park entrato negli ultimi 12 mesi, il 24enne esterno offensivo potrebbe partire a un prezzo scontato: il BVB valuta la cessione prima che perda valore.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Julian Alvarez punta a guidare l'attacco dell'Argentina nella difesa del titolo mondiale, ma il suo futuro club è già al centro delle voci: il Barcellona ha offerto 100 milioni di euro all'Atlético Madrid subito dopo la fine della Liga.

    Il Barça lo vede come il numero 9 ideale per sostituire Robert Lewandowski, ma Arsenal, Chelsea e PSG sono interessati e l’Atleti spera in una guerra di offerte. I Rojiblancos vogliono almeno 120 milioni di euro per vendere il 26enne attaccante.

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  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson potrebbe vivere un'estate decisiva. Titolare al fianco di Declan Rice nel centrocampo inglese, il centrocampista del Nottingham Forest è pronto a brillare ai Mondiali. Con l'interesse crescente per il suo trasferimento, il ventitreenne mediano potrebbe diventare un giocatore di primissimo piano entro il 2026.

    Manchester United e Manchester City lo seguono con interesse per rinforzare il centrocampo, e pur se la sua clausola si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di sterline, il suo talento potrebbe giustificare l’investimento.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba era vicino a lasciare il Brighton l’estate scorsa, quando il Manchester United lo voleva a Old Trafford. Questa attenzione sembra aver pesato sulle sue prestazioni. Nonostante un rendimento inferiore rispetto alla stagione 2024-25, il centrocampista ventiduenne potrebbe trasferirsi a breve.

    Lo United sembra aver perso interesse, pur dovendo rinforzare il centrocampo dopo l'addio di Casemiro. In attesa, il Tottenham si fa avanti: Roberto De Zerbi vuole riabbracciare Baleba dopo l'esperienza sulla costa meridionale.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi, giovane talento del calcio francese, ha stupito la scorsa stagione in Champions League con il Lille contro Real Madrid e Juventus, a soli 17 anni. Mediano difensivo di grande statura, Bouaddi sembra perfetto per il calcio europeo moderno ed è nel mirino di molti top club per l’estate.

    Il PSG sembra favorito, ma Arsenal, Liverpool e Chelsea restano in corsa. A dicembre il Lille lo ha convinto a rinnovare, più che altro per alzare il prezzo. I dirigenti sperano che, dopo il cambio di nazionalità dalla Francia al Marocco, Bouaddi possa brillare ai Mondiali e valere ancora di più.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jarrod Bowen (West Ham)

    La retrocessione del West Ham dalla Premier League potrebbe innescare una svendita al London Stadium, anche se la scelta di Nuno Espírito Santo di restare offre speranze di un pronto ritorno in massima serie. In cima alla lista dei partenti c’è il capitano Jarrod Bowen, attaccante inglese che attirerà molte offerte.

    Solo due giocatori hanno fornito più assist di lui (11) in Premier League l’anno scorso e solo quattro hanno superato il suo totale di gol e assist (20). A 29 anni, Bowen è ancora nel pieno della carriera e vuole convincere Thomas Tuchel del suo valore, dopo aver mancato i Mondiali. Manchester United, Chelsea ed Everton sono già in pole position.

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  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Yan Diomande (RB Lipsia)

    Dodici mesi fa Yan Diomande aveva solo 10 presenze con il Leganés in Liga. Dopo una rapida ascesa, il nazionale ivoriano potrebbe ora scegliere tra i top club europei. Il Lipsia spera di ricavare circa 100 milioni di euro dalla sua cessione, avendo pagato solo 20 milioni l'estate scorsa.

    Diomande è stato una delle rivelazioni della Bundesliga, vincendo il titolo di “Rookie of the Year” con 13 goal e 10 assist. Liverpool, squadra di cui era tifoso da bambino, e PSG sono in pole position per il diciannovenne, ma altri club lo seguono con attenzione.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Dopo la sua prova brillante a centrocampo nella finale di Europa League 2024, Ederson è pronto a lasciare l'Atalanta. Il ventiseienne è destinato partire nell'estate 2026 per un nuovo step di carriera.

    L'Atletico Madrid lo aveva cercato a gennaio, ma ora è stato superato dal Manchester United, pronto a pagare circa 45 milioni di euro per farne il primo acquisto dell'era Michael Carrick.

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  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mateus Fernandes (West Ham)

    Nonostante due retrocessioni consecutive, Mateus Fernandes ha attirato l’attenzione di Southampton e West Ham, ma anche di club di vertice. Il ventunenne, probabile cessione più cara degli Irons quest’estate, potrebbe interessare a diverse squadre di Champions League grazie a creatività e grinta.

    Su di lui c’è soprattutto il Manchester United, che cerca un erede del connazionale Bruno Fernandes; Arsenal e PSG osservano con interesse il trequartista, pronto a lasciare l’East London.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Enzo Fernández (Chelsea)

    L'avventura di Enzo Fernández al Chelsea sembra finire quest'estate. Il centrocampista argentino ha palesemente cercato di forzare la cessione. Il corteggiamento del Real Madrid è diventato così palese che i Blues lo hanno sospeso per due settimane ad aprile. L’arrivo di Xabi Alonso sembrava aver placato l’ex regista del Benfica, ma l’assenza di competizioni europee ha convinto Fernandez che il suo futuro non è a Stamford Bridge.

    Il Real Madrid è interessato, ma resta da vedere se pagherà i 120 milioni di sterline richiesti dal Chelsea. Anche il Manchester City valuta il centrocampista, e il possibile nuovo allenatore Enzo Maresca conosce bene il suo gioco.

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  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori gran parte della seconda metà della stagione, il futuro di Josko Gvardiol al Manchester City sembra incerto. Con Marc Guehi e Nico O'Reilly ormai titolari sulla fascia sinistra, trovare spazio per il croato appare complicato.

    A 24 anni, e capace di giocare al centro o come terzino sinistro, Gvardiol resta uno dei difensori più ricercati d’Europa. Non sorprende quindi che Bayern Monaco e Barcellona lo seguano con interesse.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Curtis Jones (Liverpool)

    Il Liverpool rischia di iniziare la prossima stagione senza giocatori locali in rosa: Curtis Jones, con sole 22 presenze tra Premier e Champions, potrebbe partire subito. I Reds, con il centrocampista all'ultimo anno di contratto, vogliono monetizzarne la cessione.

    Il 25enne nazionale inglese è nel mirino dei campioni d'Italia dell'Inter, ma al momento le due società sono distanti sulla cifra: i Reds chiedono oltre 30 milioni di sterline (40,3 milioni di dollari).

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  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Ibrahima Konaté lascerà il Liverpool a parametro zero a giugno: le trattative per il rinnovo si sono arenate.

    L’interesse del Real Madrid, un tempo concreto, è calato dopo una stagione di errori in Inghilterra, e finora pochi altri club si sono fatti avanti per il 27enne. Ma la sua situazione potrebbe cambiare presto: quando è in forma, Konate resta un difensore di alto livello.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Junior Kroupi è arrivato al Bournemouth quasi in sordina e ha subito battuto il record della Premier League per goal segnati da un adolescente alla prima stagione: 13, l’ultimo dei quali contro il Manchester City ha aiutato l’Arsenal a vincere il titolo.

    I tifosi temono però che il 2025-26 sarà il suo unico anno al Vitality Stadium, con Arsenal e Chelsea pronti a ingaggiarlo. Il club spera che la certezza di giocare in Europa convinca il ragazzo a restare, ma il suo futuro è ancora incerto.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Barcellona)

    Prima dell'annuncio di maggio, si prevedeva che Robert Lewandowski, in scadenza di contratto, lasciasse il Barcellona per la Saudi Pro League o la MLS. Tuttavia, la sua avventura europea potrebbe continuare.

    Juventus e Chelsea sono interessate, ma il suo ingaggio è sostenibile solo con la qualificazione in Champions League.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    L’esclusione dalla Champions League costringe il Newcastle a vendere per rispettare il fair play finanziario. Anthony Gordon è già partito. Tino Livramento, già vicino all’addio l’anno scorso, potrebbe seguirlo se l’interesse di altri club resterà vivo.

    Manchester City e Arsenal seguono da tempo l'ex talento del Chelsea, ma il suo curriculum di infortuni potrebbe pesare nelle trattative.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Per gran parte della stagione, la permanenza di Marcus Rashford al Barcellona è parsa certa. L’attaccante del Manchester United ha brillato in prestito al Camp Nou e i 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/35 milioni di dollari) pattuiti non sembravano un ostacolo. Le mosse estive del Barça hanno però messo in dubbio la sua conferma: il club potrebbe rispedirlo all’Old Trafford.

    Con l'arrivo di Anthony Gordon e le offerte per Julian Álvarez, per Rashford sembra non esserci più spazio nell'attacco di Hansi Flick, a meno di una cessione inattesa. Così l'inglese rischia di restare in limbo, soprattutto se Michael Carrick condividerà le perplessità di Ruben Amorim sul suo futuro a Manchester.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Rodri (Manchester City)

    Con l'addio di Pep Guardiola e la volontà del Manchester City di investire in centrocampo, Rodri rischia di essere ceduto: il suo contratto entrerà nell’ultimo anno e il club, che di solito preferisce evitare cessioni a basso costo, potrebbe cederlo per fare cassa.

    L'interesse del Real Madrid per Rodri è noto: i Blancos, abituati a puntare su acquisti a parametro zero, potrebbero però cambiare rotta dopo due stagioni senza trofei e con José Mourinho in panchina, spinti da Florentino Pérez, se confermerà la sua presidenza alle prossime elezioni. Portare al Bernabéu il vincitore del Pallone d’Oro 2024 sarebbe un colpo di prestigio, anche se Rodri non ha mantenuto lo stesso livello di costanza da quando ha strappato il legamento crociato anteriore poco prima di conquistare il premio, circa 18 mesi fa.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Il montaggio dei momenti salienti di Morgan Rogers nella stagione 2025-26 meriterebbe di essere rivisto più volte: il centrocampista dell'Aston Villa ha segnato gol spettacolari, chiudendo la stagione con un capolavoro nella finale di Europa League. I suoi 14 goal e 11 assist potrebbero portarlo titolare in nazionale ai Mondiali, scavalcando persino Jude Bellingham, e non sorprende che altri club lo seguano.

    L'Arsenal valuta un'offerta milionaria, ma l'Aston Villa, proiettato verso la Champions League e i relativi introiti, non sembra disposto a cederlo facilmente.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cristian Romero (Tottenham)

    Nonostante il rinnovo quadriennale firmato lo scorso anno, l’avventura di Cristian Romero al Tottenham potrebbe già concludersi. L’arrivo di Kevin Danso, l’imminente acquisto di Marcos Senesi dal Bournemouth e il ritorno del giovane Luka Vuskovic dall’Amburgo hanno creato un sovraccarico di difensori centrali a disposizione di Roberto De Zerbi.

    Romero ha criticato due volte la dirigenza degli Spurs l’anno scorso, poi è tornato in Argentina alla vigilia dell’ultima partita, scatenando malumore tra i tifosi. La sua disciplina è discussa e pochi rimpiangerebbero la sua partenza. L’Atletico Madrid resta alla finestra.

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  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Prima di gennaio sembrava che la carriera di Mohamed Salah al Liverpool fosse finita. L'attaccante si è riconciliato con l'allenatore Arne Slot dopo aver ammesso di sentirsi costretto a lasciare il club per essere stato in panchina tre volte di fila, ma pareva comunque inevitabile che l'egiziano avrebbe lasciato Anfield a fine stagione, e così è stato: i Reds lo hanno ceduto un anno prima della scadenza del contratto.

    I club della Saudi Pro League si sono già contesi il calciatore arabo più famoso al mondo e dovrebbero trovare un accordo prima dell'inizio della prossima stagione.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    La scorsa estate Savinho sembrava destinato a lasciare il City: era stato accostato al Tottenham, mentre il club inglese puntava a Rodrygo del Real Madrid. Nessuna delle due operazioni si è concretizzata e, nel corso della stagione, il brasiliano non ha migliorato la propria posizione all’Etihad Stadium, trovando maggiore concorrenza in Antoine Semenyo, arrivato a gennaio.

    Di conseguenza, il 22enne brasiliano potrebbe trasferirsi per trovare più spazio, e gli Spurs sembrano ancora decisi a portarlo a Londra per rafforzare l'attacco.

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  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva, 31 anni, è ancora pieno di energia e qualità, come ha dimostrato nelle ultime settimane al Manchester City. Nonostante le voci di un trasferimento in Arabia Saudita, il portoghese vuole continuare a brillare in Europa.

    L’Atletico Madrid lo segue per rinforzare il centrocampo di Diego Simeone, ma dopo anni di voci, Bernardo spera finalmente nel trasferimento al Barcellona.

  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Kees Smit, centrocampista creativo dell’AZ Alkmaar, è stato paragonato a Kevin De Bruyne fin dal suo esordio. Dotato di ottimo senso del passaggio e eccellente controllo di palla, ha convinto anche la nazionale olandese grazie alle sue prestazioni in Eredivisie.

    Negli ultimi 12 mesi è stato accostato ai top club europei: Real Madrid, Chelsea e Newcastle sembrano i più interessati.

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  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Il Real Madrid cerca centrocampisti, ma potrebbe cedere un big se l'offerta fosse adeguata. Il più a rischio sembra Aurélien Tchouameni: i suoi recenti scontri con Fede Valverde hanno infatti messo in dubbio il suo rapporto con il gruppo.

    José Mourinho, al suo ritorno al Bernabéu, non vuole tensioni e potrebbe quindi cedere il centrocampista. Il Manchester United è pronto a trattarne l’acquisto.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sandro Tonali (Newcastle)

    L’ultimo giorno di mercato di gennaio l’Arsenal ha valutato l’ingaggio di Sandro Tonali, senza però chiudere l’affare. Questo interesse ha avviato le trattative per la sua partenza dal Newcastle in estate.

    Il mancato accesso alle coppe dei Magpies ha poi accelerato la necessità di cassa, e ora anche il Manchester United si è unito alla corsa per il 26enne ex rossonero.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford (Manchester City)

    James Trafford è tornato al Manchester City, la squadra della sua infanzia, la scorsa estate con l'idea di diventare il portiere titolare. Dopo sole tre partite, però, è stato sostituito da Gigio Donnarumma. Trafford ha poi giocato un ruolo chiave nelle due vittorie del City nelle coppe nazionali, ma per affermarsi come futuro numero uno della nazionale inglese ha bisogno di giocare con continuità.

    Un anno fa il Newcastle stava per prelevarlo dal Burnley, poi il City si inserì; ora i Magpies potrebbero riprovarci, ma dovranno battere la concorrenza di Aston Villa e Tottenham.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    Da 18 mesi circola la voce di un trasferimento milionario di Vinicius Jr in Arabia Saudita. La sua partenza dal Real Madrid è sembrata imminente dopo il litigio con Xabi Alonso. In novembre, il brasiliano avrebbe rifiutato di trattare il rinnovo nonostante il contratto scada solo nel 2027.

    Il rinnovo non è ancora arrivato e il club rischia di doverlo cedere a parametro zero tra un anno. Cedere l’ex talento del Flamengo potrebbe persino essere positivo: è evidente che lui e Kylian Mbappé non brillano nella stessa squadra. Resta da capire come Vinicius reagirebbe all’arrivo di José Mourinho, considerando la controversa risposta del tecnico al presunto abuso razzista subito dall’attaccante durante il match di febbraio col Benfica.

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  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Dusan Vlahovic, tra i possibili free agent più interessanti, non ha confermato le attese dopo il suo passaggio alla Juventus per 70 milioni di euro nel gennaio 2022. Il nazionale serbo ha segnato 68 goal in 168 presenze, ma è scivolato nelle gerarchie e ora sembra destinato a lasciare il club quest’estate.

    Nonostante ciò, Vlahovic è stato accostato a squadre come Barcellona, Bayern Monaco e Tottenham: un buon mercato che potrebbe rilanciare la sua carriera a 26 anni.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    I tifosi del Crystal Palace sono abituati a vedere i propri giocatori chiave partire, ma dopo le cessioni di Eberechi Eze e Marc Guehi negli ultimi 12 mesi, temono di perdere anche il centrocampista Adam Wharton.

    Il nazionale inglese, però, ha molti ammiratori: Real Madrid, Manchester United e Liverpool lo seguono con interesse. Il Palace, con tre anni di contratto ancora in essere, non sembra disposto a trattare, ma un’altra partenza di alto profilo da Selhurst Park non è esclusa prima di fine anno.

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