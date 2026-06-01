Ed eccoci qui. La stagione calcistica europea 2025-26 è archiviata: il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal in finale di Champions League, difendendo il titolo. Presto questi nove mesi saranno un ricordo lontano, perché il calcio va avanti in fretta, soprattutto quando si avvicinano grandi tornei.

Nei prossimi giorni l’attenzione sarà sui Mondiali: le nazionali arriveranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per contendersi il trofeo più prestigioso. Questo non fermerà però i club dai preparativi per la prossima stagione. Anzi, il mercato resterà vivo tutta l’estate, a prescindere da quanto accadrà in Nord America e dai giocatori che, una volta tornati, potrebbero cambiare maglia.

Si prevede un'altra estate di grandi colpi: chi saranno i protagonisti di questa finestra di mercato? GOAL analizza 30 giocatori il cui futuro definirà l'estate 2026.