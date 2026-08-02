Julian Alvarez è l'attaccante perfetto per il Barcellona: cosa sta succedendo con l'Atletico Madrid

Nessuno potrebbe mai accusare Julian Alvarez di non sapere esattamente cosa vuole. È stata una sorpresa quando ha deciso di spingere per il trasferimento lontano dal Manchester City nel 2024, dopo aver vinto due titoli di Premier League e la Champions League nelle sue prime due stagioni al club, ma l’attaccante argentino si era stancato di restare nell’ombra del terminator norvegese Erling Haaland.

L'Atletico Madrid si è mosso con decisione per assicurarsi la firma di Alvarez in un'operazione da ben 82 milioni di sterline (11 milioni di dollari), e durante la sua presentazione ufficiale ha chiaramente lasciato intendere il desiderio di avere un ruolo più importante. «Sentivo di aver bisogno di un cambiamento nella mia carriera. Avevo bisogno di cercare una nuova sfida e credo che questo club mi dia gli strumenti per dare il meglio di me».

Alvarez ha aggiunto: «Sono venuto qui per aiutare la squadra e lottare per ogni titolo. Sono molto felice e motivato.





«Ho parlato con [Diego] Simeone e mi ha detto che voleva che venissi qui. Ha detto che avrei aiutato la squadra e che loro avrebbero valorizzato i miei punti di forza e mi avrebbero aiutato a migliorare sui miei punti deboli. Il mio obiettivo è mostrare la mia forma migliore, aiutare la squadra a vincere e portare l'Atletico al livello più alto».

Purtroppo, Alvarez non ha davvero raggiunto questi obiettivi da quando ha preso quella coraggiosa decisione. L'Atletico deve ancora vincere un trofeo con l'ex giocatore del Manchester City a guidare l'attacco e, dopo aver segnato un notevole bottino di 17 gol nella sua stagione d'esordio nella Liga, nell'ultima annata è riuscito a metterne a referto solo otto.

Alvarez è diventato un uomo simbolo, ma in una squadra che non gioca esaltando le sue caratteristiche. A 26 anni, con gli anni migliori ormai alle porte, ha capito che è arrivato il momento di un'altra «nuova sfida». Secondo ESPN, la destinazione preferita di Alvarez è il Barcellona, che ha reso pubblico il proprio interesse attirando l'ira dei dirigenti dell'Atletico.

Sembra che l'Atletico farà di tutto per assicurarsi che Alvarez non si unisca al Barcellona, il che lascia la porta aperta ad altre pretendenti rivali come l'Arsenal. Tuttavia, i nuovi campioni della Premier League non hanno un bisogno urgente di inserirsi in questa particolare guerra di mercato. Alvarez è molto più adatto al Barcellona e, se il club riuscirà a chiudere l'affare, potrebbe arrivare a realizzare tutti gli obiettivi che gli restano in carriera allo Spotify Camp Nou.