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Julian Alvarez feud.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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Julian Alvarez è l'attaccante perfetto per il Barcellona: cosa sta succedendo con l'Atletico Madrid

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J. Alvarez
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GOAL spiega perché l'Arsenal dovrebbe evitare di farsi coinvolgere nella guerra di mercato per Julian Alvarez tra Barcellona e Atletico Madrid, con l'attaccante argentino molto più adatto all'assetto tattico di Hansi Flick che a quello di Mikel Arteta.

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Nessuno potrebbe mai accusare Julian Alvarez di non sapere esattamente cosa vuole. È stata una sorpresa quando ha deciso di spingere per il trasferimento lontano dal Manchester City nel 2024, dopo aver vinto due titoli di Premier League e la Champions League nelle sue prime due stagioni al club, ma l’attaccante argentino si era stancato di restare nell’ombra del terminator norvegese Erling Haaland.

L'Atletico Madrid si è mosso con decisione per assicurarsi la firma di Alvarez in un'operazione da ben 82 milioni di sterline (11 milioni di dollari), e durante la sua presentazione ufficiale ha chiaramente lasciato intendere il desiderio di avere un ruolo più importante. «Sentivo di aver bisogno di un cambiamento nella mia carriera. Avevo bisogno di cercare una nuova sfida e credo che questo club mi dia gli strumenti per dare il meglio di me».

Alvarez ha aggiunto: «Sono venuto qui per aiutare la squadra e lottare per ogni titolo. Sono molto felice e motivato.


«Ho parlato con [Diego] Simeone e mi ha detto che voleva che venissi qui. Ha detto che avrei aiutato la squadra e che loro avrebbero valorizzato i miei punti di forza e mi avrebbero aiutato a migliorare sui miei punti deboli. Il mio obiettivo è mostrare la mia forma migliore, aiutare la squadra a vincere e portare l'Atletico al livello più alto».

Purtroppo, Alvarez non ha davvero raggiunto questi obiettivi da quando ha preso quella coraggiosa decisione. L'Atletico deve ancora vincere un trofeo con l'ex giocatore del Manchester City a guidare l'attacco e, dopo aver segnato un notevole bottino di 17 gol nella sua stagione d'esordio nella Liga, nell'ultima annata è riuscito a metterne a referto solo otto.

Alvarez è diventato un uomo simbolo, ma in una squadra che non gioca esaltando le sue caratteristiche. A 26 anni, con gli anni migliori ormai alle porte, ha capito che è arrivato il momento di un'altra «nuova sfida». Secondo ESPN, la destinazione preferita di Alvarez è il Barcellona, che ha reso pubblico il proprio interesse attirando l'ira dei dirigenti dell'Atletico.

Sembra che l'Atletico farà di tutto per assicurarsi che Alvarez non si unisca al Barcellona, il che lascia la porta aperta ad altre pretendenti rivali come l'Arsenal. Tuttavia, i nuovi campioni della Premier League non hanno un bisogno urgente di inserirsi in questa particolare guerra di mercato. Alvarez è molto più adatto al Barcellona e, se il club riuscirà a chiudere l'affare, potrebbe arrivare a realizzare tutti gli obiettivi che gli restano in carriera allo Spotify Camp Nou.

  • Julian AlvarezGetty Images

    «La cosa migliore per tutti è un trasferimento»

    Fedele al suo carattere, Alvarez non ha fatto mistero delle sue ambizioni. Parlando con ESPN nelle prime fasi del cammino dell'Argentina verso il Mondiale 2026, ha detto: "Cerco di essere una persona onesta. Ho parlato con le persone dell'[Atlético] con cui dovevo parlare. Penso che la cosa migliore per tutti sia un trasferimento. Voglio realizzare il mio sogno".

    La breve ma esplosiva dichiarazione di Alvarez è arrivata dopo che il Barça avrebbe presentato un'offerta da 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/115 milioni di dollari) per Alvarez, provocando una risposta straordinaria da parte dell'Atletico sui social media. L'account ufficiale del club su X ha pubblicato una serie di post nello stesso formato reso famoso dal guru del mercato Fabrizio Romano, 'confermando' sarcasticamente offerte per Lamine Yamal, Raphinha e Pedri, complete di immagini ritoccate del trio con i colori dell'Atletico.

    Il post relativo a Yamal recitava: “HERE WE GO! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e un sacchetto di semi di girasole. Attendiamo con impazienza la risposta per preparare l''annuncio'”.

    Si può quindi tranquillamente dire che l'Atletico si sia sentito insultato dall'approccio. Secondo Diario Sport, da allora ha detto al Barça che 150 milioni di euro sono la cifra giusta, e devono essere pagati subito, senza alcuna possibilità che giocatori come Marc Casado o Ferran Torres vadano nella direzione opposta per ridurre il prezzo.



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  • Julian AlvarezGetty Images

    Laporta mette pressione

    L'Atletico ha rifiutato anche un'offerta di quell'esatto importo da parte del Real Madrid a giugno, ma internamente non è stata considerata «genuina», secondo The Athletic. In netto contrasto, il Barcellona ha individuato Alvarez come obiettivo numero uno in vista della finestra estiva di mercato, e Joan Laporta ha fatto del suo meglio per mettere pressione all'Atletico da quando è stato rieletto presidente del Barça.

    «Abbiamo presentato un'offerta che non è illimitata e, a tempo debito, annunceremo per quanto tempo resterà sul tavolo», ha dichiarato Laporta il mese scorso. «L'offerta è stata fatta con l'intenzione di ingaggiare un giocatore che piace sia alla dirigenza sportiva sia all'allenatore. Penso che sia un grande giocatore; manteniamo l'offerta sostanziosa, ma la validità di questa offerta non è illimitata».

    Laporta ha anche liquidato ogni ipotesi secondo cui l'ingaggio di Alvarez sarebbe economicamente irrealizzabile dopo il tanto atteso ritorno del Barcellona alla regola 1:1 del Fair Play Finanziario della Liga, confermando al tempo stesso che Alvarez vuole fortemente il Camp Nou. «Il Barça può sostenere qualsiasi operazione, ma con logica sportiva ed economica. Saremo noi a dettare il mercato», ha proseguito. «Ho parlato con l'Atletico e ho chiarito cosa vogliamo. Deco ha presentato un'offerta. Sappiamo che il giocatore vuole venire al Barça, e da molto tempo. Abbiamo fatto questa proposta con tutto il rispetto dovuto al club di Madrid. Mi hanno detto che non avevano intenzione di vendere perché non avevamo alternative. Manterremo questa offerta finché lo riterremo necessario. Non saremo alla loro mercé. Se vorranno fare la mossa, ne saremmo felicissimi».

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    L'Atletico resiste￼

    Le tattiche del Barcellona hanno mandato su tutte le furie l'amministratore delegato dell'Atletico, Miguel Ángel Gil Marín, che ha dichiarato a EFE, rispondendo alla richiesta pubblica di trasferimento di Alvarez: "Il Barça ci sta mancando di rispetto. Pensano di poterci calpestare e che siamo deboli e stupidi, ma in realtà stanno mostrando al mondo un modo di agire che li definisce. Mentono a noi, al giocatore, ai media... mentono perfino ai loro stessi tifosi. Cercano di far credere a tutti di poter chiudere un affare che in realtà non sono in grado di fare. La nostra responsabilità è difendere gli interessi dell'Atlético Madrid. Per questo presenteremo un reclamo alla FIFA contro il Barça per aver negoziato con un giocatore sotto contratto durante il periodo protetto".

    Questa settimana, l'Atletico ha mantenuto quella promessa, presentando reclami formali sia alla FIFA sia alla Federcalcio spagnola (RFEF) per il presunto tentativo del Barça di avvicinare Alvarez, come riportato da AFP. Marín ha inoltre dichiarato che l'Atletico non ha alcuna intenzione di autorizzare l'uscita di Alvarez, una posizione ribadita anche da Simeone mentre guarda alla stagione 2026-27.

    "È il giocatore che noi, come club e come squadra, immaginiamo come il punto di riferimento attorno a cui costruire il nostro gioco", ha dichiarato recentemente l'allenatore dell'Atletico a ESPN Argentina. "È quello che stiamo facendo da quando è arrivato e resta il nostro pensiero". Si tratta di una saga che ha preso una brutta piega e che rischia di rappresentare una distrazione indesiderata per Simeone fino alla chiusura del mercato estivo, il 1 settembre.

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  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Niente scambio per Gyokeres

    Non è difficile capire da dove arrivino le ragioni dell'Atletico. Dopo aver visto la leggenda del club Antoine Griezmann trasferirsi in MLS, Alvarez è il talismano indiscusso della squadra: incute timore nelle difese avversarie e ha la magia nei piedi per decidere le partite più tirate.

    Perderlo significherebbe di fatto mettere fine a ogni speranza di tornare a lottare seriamente per la Liga e per la Champions League. Esiste già un enorme divario di qualità tra l'Atletico e il Barcellona, e vendere il proprio miglior giocatore ai campioni di Liga in carica da due stagioni consecutive renderebbe impossibile colmarlo.

    Tuttavia, tenere un giocatore scontento non è mai una buona idea. Simeone ha bisogno che tutti sposino fino in fondo la sua filosofia per riportare l'Atletico sulla strada dei trofei, e Alvarez potrebbe diventare rapidamente una presenza destabilizzante, anche solo attraverso un linguaggio del corpo inconsciamente eloquente.

    L'Atletico dovrebbe quindi essere molto più aperto a lasciare che Alvarez si trasferisca all'estero, preservando l'armonia nello spogliatoio senza rafforzare una rivale diretta. Anche il Paris Saint-Germain è stato accostato ad Alvarez, ma l'Arsenal sembra un'opzione più realistica. Mentre il PSG vanta già una profondità incredibile in attacco, Alvarez potrebbe inserirsi subito nell'undici titolare di Mikel Arteta.

    Il tecnico dell'Arsenal, però, non è disposto a prendere in considerazione uno scambio alla pari con Viktor Gyokeres, contrariamente a quanto riportato diffusamente. Arteta ha confermato nel fine settimana che Gyokeres rientra ancora nei suoi piani, cosa che non sorprende visto che le sue caratteristiche fisiche si sposano così bene con l'impianto tattico dello spagnolo.

    Alvarez è abbastanza versatile da poter giocare largo, da numero 10 o potenzialmente anche al fianco di Gyokeres, dopo aver fatto coppia in attacco con Alexander Sorloth all'Atletico per gran parte della scorsa stagione. Inoltre ha già dimostrato il suo valore in Premier League, con 29 partecipazioni a gol in 67 presenze con la maglia del Manchester City, quindi l'interesse dell'Arsenal per il nazionale argentino è del tutto logico nel tentativo di fare il salto di qualità.

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  • julian-alvarez(C)Getty Images

    Il Barcellona può offrire ad Alvarez la libertà che desidera

    Detto tutto questo, un trasferimento all'Emirates non ha molto senso per Alvarez. L'Arsenal è troppo simile all'Atletico in termini di stile, con la sua dipendenza dai calci piazzati per segnare e l'attenzione ai dettagli invece che a una fluidità a tutto campo nel gioco aperto.

    Per quanto Alvarez sarebbe un'aggiunta utile al reparto offensivo dell'Arsenal, è difficile immaginare Arteta capace di tirare fuori il meglio da lui, quindi farebbe meglio a concentrare tutte le proprie energie e risorse su aree più urgenti. Assicurarsi come priorità Vinicius Junior strappandolo al Real Madrid avrebbe un impatto molto maggiore, vista la partenza di Leandro Trossard e la frustrante incostanza di Gabriel Martinelli sulla fascia sinistra.

    Alvarez ha molte più possibilità di esprimere tutto il suo potenziale nel suo club "dei sogni". Secondo Mundo Deportivo, il campione del mondo ritiene che il Barcellona sia il posto perfetto per tornare a divertirsi giocando a calcio, con l'approccio basato sul possesso di Hansi Flick che potrebbe offrirgli la libertà che desidera negli ultimi metri.

    Le richieste rigide di Simeone hanno soffocato Alvarez. Non occupa le posizioni giuste per fare davvero male alle squadre a causa della quantità di campo che gli viene chiesto di coprire in entrambe le fasi. All'Atletico, da Alvarez ci si aspetta che inventi qualcosa dal nulla, ma al Barca sarebbe costantemente coinvolto nelle combinazioni con giocatori sulla sua stessa lunghezza d'onda come Yamal, Raphinha e Dani Olmo.

    Anche se Flick continuerà a pretendere da Alvarez un pressing incessante, un elemento fondamentale del suo gioco, non gli mancherebbero le opzioni una volta riconquistato il pallone. Può brillare sia come rifinitore sia come goleador in questo Barca arrembante. Il veterano Robert Lewandowski è apparso troppo monotematico nella sua ultima stagione in Catalogna, e Alvarez ha le qualità per rappresentare un grande salto di livello, se Laporta riuscirà in qualche modo a trovare un accordo con il board dell'Atletico, sempre più scontento.

  • Lamine Yamal Barcelona Julian Alvarez Atletico de Madrid(C)Getty Images

    L’endorsement di Yamal

    Dice molto anche il fatto che diversi giocatori del Barcellona abbiano parlato apertamente della prospettiva dell'arrivo di Alvarez, tra cui Yamal, Olmo e Pedri. Yamal è stato particolarmente sfacciato quando gli è stato chiesto del prodotto del vivaio del River Plate, rispondendo a Cadena SER: «Non ci sto pensando troppo, ma mi piacerebbe molto, perché [Álvarez] è un grande giocatore. Se arriva, lo accoglieremo a braccia aperte... Se fossi in lui, lo farei. Lo aspetteremo se vorrà venire. [Gli dico] vai.»

    Alvarez ha affrontato tutti e tre nella finale del Mondiale, e non sorprenderebbe se gli avessero sussurrato qualche parola d'incoraggiamento all'orecchio dopo la vittoria per 1-0 della Spagna sull'Argentina. Sanno che potrebbe essere l'ultimo pezzo del puzzle per il Barcellona, soprattutto negli ultimi trenta metri, mentre va a caccia della sua prima Champions League dal 2015.

    I tifosi dell'Argentina hanno visto solo sprazzi del vero talento di Alvarez in Nord America, con il suo sensazionale gol nei tempi supplementari contro la Svizzera nei quarti di finale come momento più alto, ma questo è stato in gran parte dovuto alla natura disunita della squadra di Lionel Scaloni rispetto a quella che aveva trionfato in Qatar quattro anni prima. Alvarez è stato semplicemente uno dei tanti facilitatori per Lionel Messi.

    Al Barcellona sarebbe circondato da giocatori d'élite, seguendo le orme di Messi come parte di una squadra coesa e con una chiara identità offensiva, lontanissima dalla sua realtà attuale all'Atletico. «Julian si inserirebbe in molti club, ma al Barcellona si inserirebbe in modo spettacolare per il suo stile di gioco. È un giocatore di altissimo livello, uno che può giocare ovunque ed essere una minaccia offensiva a tutto campo», ha detto l'ex attaccante di Atletico e Barcellona Sergio Aguero nello show in streaming 'Jijantes' all'inizio di quest'estate.

    Aguero ha centrato il punto. Non c'è motivo per cui Alvarez non possa fare bene all'Arsenal o al PSG, ma il Barcellona può dargli la piattaforma per diventare uno dei migliori giocatori del pianeta. Sarebbe un gran peccato se non avesse mai questa opportunità.

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