Jürgen Klopp ha deciso il proprio futuro: lo ha comunicato prima di Liverpool-Atalanta

Confermato: il tedesco si prepara a trascorrere un anno sabbatico dopo l'addio ai Reds. "Non ho progetti, chiedetemelo tra un anno".

Jürgen Klopp ha annunciato alla fine di gennaio che al termine della stagione lascerà il Liverpool. Giusto per non lasciare dubbi, giusto per prendersi per tempo.

In attesa che l'annata si concluda, e in attesa di capire se e cosa conquisteranno Salah e compagni tra Premier League ed Europa League, ecco che altri dubbi sembrano essere svaniti: quelli sul futuro di Klopp una volta andatosene da Liverpool.

Tra le voci sul Bayern, quelle sulla Nazionale tedesca e quelle sulla Germania, la verità è altrove. E parla di un anno sabbatico ormai certo, come ha in pratica confermato Klopp durante la conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Atalanta.