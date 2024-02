Jovic sta imparando a trascinare il Milan nel finale: la sua media goal è da top europea

Ennesima partita in cui Jovic entra e segna, anche contro il Frosinone ci pensa il serbo. Numeri che hanno pochissimi eguali in Europa.

Attaccato sui social e giudicato non all'altezza del Milan durante il primo periodo rossonero, negli ultimi due mesi Luka Jovic si sta prendendo la sua rivincita. L'ex cannoniere dell'Eintracht voluto a tutti i costi dal Real Madrid si era un po' perso nelle ultime annate, ma ora sta dimostrando di saper essere pronto quando chiamato in causa.

Suo il goal del 3-2 nella rimonta di Frosinone-Milan, essenziale in chiave rincorsa Scudetto nel turno in cui a San Siro Inter e Juventus si giocano un pezzetto di titolo. Dopo nove gare senza neanche un goal, nelle ultime dieci l'ex Fiorentina è andato in rete sette volte.

Considerando come non si tratti di un titolare, eccezion fatta per le gare di Coppa Italia, Jovic sta sfruttando al meglio le occasioni nel finale al posto dell'imprescindibile Giroud.