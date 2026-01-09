Josep Martinez salta Inter-Napoli: out anche il terzo Di Gennaro, chi saranno gli altri due portieri oltre a Sommer

Magari ora come ora non varrà lo Scudetto, ma Inter-Napoli potrà alla lunga risultare decisiva per il titolo, oltre che per le dinamiche umorali di due squadre reduci da risultati differenti nell'ultimo turno di Serie A.
I nerazzurri avranno l'opportunità di volare a +7 sui rivali che invece, in caso di colpo grosso, tornerebbero a una lunghezza di distanza da Lautaro e compagni.
Per il big match di San Siro non sarà disponibile Josep Martinez, out così come il terzo portiere Raffaele Di Gennaro: chi saranno dunque gli altri due portieri convocati oltre al titolare Sommer?