Vittorio Rotondaro

Josep Martinez salta Inter-Napoli: out anche il terzo Di Gennaro, chi saranno gli altri due portieri oltre a Sommer

Josep Martinez non sarà convocato per Inter-Napoli: ai box anche il terzo Di Gennaro. Chivu porterà in panchina due giovani portieri.

Magari ora come ora non varrà lo Scudetto, ma Inter-Napoli potrà alla lunga risultare decisiva per il titolo, oltre che per le dinamiche umorali di due squadre reduci da risultati differenti nell'ultimo turno di Serie A.

I nerazzurri avranno l'opportunità di volare a +7 sui rivali che invece, in caso di colpo grosso, tornerebbero a una lunghezza di distanza da Lautaro e compagni.

Per il big match di San Siro non sarà disponibile Josep Martinez, out così come il terzo portiere Raffaele Di Gennaro: chi saranno dunque gli altri due portieri convocati oltre al titolare Sommer?

  • JOSEP MARTINEZ K.O.

    L'estremo difensore spagnolo non sarà convocato a causa di un problema alla caviglia rimediato in queste ultime ore.

    Per lui si tratterà della seconda indisponibilità stagionale, dopo quella per il match contro la Fiorentina dovuta alla tragedia della morte di un anziano in carrozzina che lo ha visto coinvolto.

  • OUT ANCHE DI GENNARO

    Nemmeno Raffaele Di Gennaro sarà presente in panchina: in questo caso, però, la sua assenza non è affatto una novità.

    Il terzo portiere interista è infatti ai box da metà ottobre per la frattura dello scafoide, che ha reso necessario un intervento chirurgico al polso destro.

  • CHI SARANNO GLI ALTRI DUE PORTIERE DELL'INTER CONTRO IL NAPOLI

    A sedere sulla panchina nerazzurra domenica sera saranno due giovani portieri: Alessandro Calligaris (classe 2005) e Alain Taho (2007).

    Il primo è da poco rientrato da un infortunio che gli ha impedito di difendere i pali della porta della formazione Under 23 in Serie C: per lui nove presenze finora nel girone A.

    Il secondo è stato invece il guardiano della Primavera nerazzurra fino a novembre, quando sono iniziate le convocazioni in prima squadra per far fronte all'assenza di Di Gennaro.

