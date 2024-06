Josep Martinez all'Inter, si tratta a oltranza: cosa manca per il nuovo portiere nerazzurro

Inter al lavoro per l'acquisto di un nuovo portiere: prosegue la trattativa col Genoa per Josep Martinez.

Non sembrano più esserci dubbi sull'identità del profilo individuato dall'Inter per il reparto della porta: se prima il favorito numero uno era il brasiliano Bento, adesso tutte le strade conducono a Josep Martinez.

Lo spagnolo è da giorni al centro dei colloqui tra la società nerazzurra e il Genoa, club proprietario del cartellino in cui si è messo in mostra con un ottimo rendimento nell'ultima stagione.

Sebbene le sensazioni in merito a una fumata bianca imminente siano positive, manca ancora qualcosa per far sì che tutti i tasselli vadano al loro posto e Martinez possa considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter campione d'Italia.