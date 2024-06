Dal riscatto alla cessione: Joselu lascia il Real Madrid, è un nuovo giocatore dell'Al-Gharafa

Dopo essere tornato alla base e aver vinto LaLiga e Champions League, lo spagnolo vola in Qatar.

Appena un anno fa, quando il Real Madrid ha ufficializzato l'addio di Karim Benzema, tutti si sono interrogati sulla scelta di puntare su Joselu come elemento d'attacco.

Una stagione più tardi, non si può certo dire che i Blancos si siano sbagliati: in fin dei conti, l'attaccante spagnolo è stato uno dei protagonisti della vittoria delle Merengues in Champions League. E non solo.

Ecco, nonostante ciò, Joselu ha deciso di lasciare il Real Madrid per trasferirsi dall'altra parte del mondo: in Qatar.