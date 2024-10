Joronen perde il posto da titolare al Venezia? Le parole di Di Francesco e chi è il suo vice

Il portiere finlandese, già incerto nelle precedenti giornate, ha regalato al Verona il goal decisivo nel derby: cosa può accadere ora.

L'ennesima rimonta subita: la terza in campionato. L'ennesima sconfitta: la quinta nelle prime sette giornate. Per il Venezia e per il suo allenatore Eusebio Di Francesco, già reduce dalla retrocessione di Frosinone, sono tempi duri.

Sono tempi duri anche per Jesse Joronen, il portiere dei lagunari. L'ex giocatore del Brescia è stato uno dei protagonisti in negativo di un inizio di stagione complicatissimo dal punto di vista dei risultati. Non l'unico, se è vero che le sbavature e le ingenuità difensive dei veneziani si sono susseguite di partita in partita.

Joronen, però, ha sulla coscienza l'errore più recente: quello che ha consentito al Verona di rimontare e aggiudicarsi il derby di venerdì sera, imponendosi per 2-1 al Bentegodi.