Jorginho torna in Serie A? L'agente svela le due preferenze: "Lazio e Juventus"

João Santos, procuratore dell'italo-brasiliano, sfoglia la margherita: "Non escludo nemmeno un ritorno al Napoli con Calzona, oltre a Milan e Inter".

Jorginho ha lasciato il Napoli per andarsene in Premier League nell'estate del 2018. Quasi sei anni fa. E da quasi sei anni viene dibattuto lo stesso tema: quello di un suo possibile ritorno in Italia.

Ora che il contratto del regista italo-brasiliano con l'Arsenal va in scadenza tra pochi mesi, anche se con opzione di rinnovo per un'altra stagione, ecco che la discussione ricomincia a prendere vita: Jorginho di nuovo in Serie A, sarà la volta buona?

Uno scenario che João Santos, il procuratore dell'ex giocatore del Napoli, non esclude in una chiacchierata a TvPlay. Con tanto di preferenza per due possibili destinazioni: Lazio e Juventus.