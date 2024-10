Occasione Jonathan David per l'Inter: sostituto di Thuram o quarta punta, gli scenari per il prossimo anno

L'Inter guarda già alla prossima stagione e il nome più caldo per l'attacco rimane Jonathan David del Lille.

Siamo solo ad ottobre, la stagione deve ancora entrare nella fase centrale eppure in casa Inter già si fanno ragionamenti di mercato per il futuro.

Il recente passato d'altronde ha dimostrato che la dirigenza nerazzurra si muove spesso con anticipo: le trattative per Piotr Zielinki e Medhi Taremi sono la dimostrazione.

L'obiettivo per l'attacco è Jonathan David del Lille, che andrà in scadenza a giugno 2025 ed è quindi un'opportunità per tanti club.

Ad oggi il reparto offensivo è composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnatutovic. C'è bisogno quindi di fare spazio per poter pensare ad un nuovo rinforzo.