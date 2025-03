Joey Barton condannato per violenza domestica: l'ex Manchester City ha picchiato la moglie

Arsenal vs Fulham

L’ex centrocampista del Manchester City è stato condannato a 12 settimane di carcere con sospensione della pena: ha già annunciato ricorso.

Dodici settimane di carcere con sospensione della pena per aver aggredito la moglie dopo una lite da ubriaco: è questa la sentenza che la Westminster Magistrates Court ha emesso nei confronti di Joey Barton.

L’ex bad boy del calcio inglese dunque è stato riconosciuto colpevole di violenze domestiche nei confronti della moglie Georgia, un episodio denunciato dalla stessa donna risalente a giugno 2021.

Presente in aula, Joey Barton – ex calciatore di Manchester City, Newcastle, Olumpique Marsiglia, Burnley, Glascow Rangers e QPR, oltre che ex allenatore del Bristol Rovers – al termine della sentenza ha immediatamente dichiarato che presenterà ricorso.