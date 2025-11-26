Joao Miranda: "Neanche la BBC della Juventus come me e Godin, Spalletti il peggior allenatore avuto in Italia: ha imposto la paura"

Joao Miranda è ricordato come uno dei centrali difensivi più forti della storia dell'Atletico Madrid, non solo recente. Ma è stato anche all'Inter, portato in Italia dai nerazzurri nell'estate del 2015.
Proprio per questo la Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare lui, doppio ex, in vista della grande sfida di questa sera: quella che al Civitas Metropolitano metterà di fronte la formazione di Diego Simeone e quella di Cristian Chivu.
Non poche le opinioni forti di Miranda: dalla coppia con Godin "meglio della BBC della Juve" alla scarsa stima "come uomo" di Luciano Spalletti, suo allenatore proprio a Milano.