Il Benfica cercherà di ottenere il prestito di Joao Felix dopo le difficili esperienze con Chelsea e Milan, l'obiettivo è averlo al Mondiale per Club.

L'esperienza di Joao Felix al Milan, a meno di clamorosi ed al momento imprevedibili colpi di scena, volge al termine.

Il portoghese è arrivato in Italia a gennaio ma non ha convinto i rossoneri che non tratteranno il suo acquisto e neppure il rinnovo del prestito.

A questo punto Joao Felix farà rientro al Chelsea, ma non resterà a Londra, bensì potrebbe tornare a casa ossia al Benfica.