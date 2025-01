Joao Felix non prenderà parte a Manchester City-Chelsea: è tornato in Portogallo a causa di un lutto familiare.

Manchester City-Chelsea senza uno dei suoi protagonisti: all'Etihad Stadium mancherà infatti Joao Felix.

L'attaccante portoghese non sarà a disposizione di Enzo Maresca per lo scontro diretto con i 'Citizens' di Guardiola, a loro volta a caccia di una vittoria per sorpassare al quarto posto in Premier League proprio i 'Blues'.

Un'assenza che però non ha alcuna connessione con le recenti voci di calciomercato che stanno interessando Joao Felix.