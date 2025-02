Joao Felix al Milan, i rossoneri ci provano fino all'ultimo: gli aggiornamenti sulla trattativa col Chelsea

Il Milan vuole aggiungere la qualità di Joao Felix al proprio attacco: Jorge Mendes al lavoro per trovare l’accordo col Chelsea. Gli aggiornamenti.

Il mercato del Milan non si fermerà a Santiago Gimenez, centravanti arrivato dal Feyenoord per 32 milioni di euro più bonus. Nelle idee del club rossonero, infatti, c’è la precisa volontà di aumentare ancora il tasso tecnico del reparto offensivo.

E l’identikit del calciatore ideale è da tempo affisso nei muri delle stanze del mercato di Casa Milan: il nome che mette tutti d’accordo, club e allenatore, è quello di Joao Felix, oggi di proprietà del Chelsea.

La macchina operativa rossonera è in moto a pieno regime per cercare di portare il portoghese in Italia, con gli uomini mercato del club che proveranno a mettere a segno il colpo fino all’ultimo momento disponibile.