Joao Felix lascia l'Atletico Madrid: è fatta per il ritorno al Chelsea

Il Chelsea si riprende Joao Felix, stavolta a titolo definitivo dopo il prestito del 2023: trattativa ai dettagli con l'Atletico Madrid.

Prosegue la dispendiosa campagna acquisti del Chelsea, reduce dall'ingaggio di Pedro Neto che è stato pagato la bellezza di 60 milioni di euro.

Presto, a raggiungerlo a Londra, ci sarà anche un connazionale: stiamo parlando di Joao Felix, davvero vicino al ritorno a 'Stamford Bridge' dopo la prima esperienza in prestito.

Ai dettagli l'affare tra i 'Blues' e l'Atletico Madrid, a sua volta pronto a privarsi di un giocatore che nell'ultimo anno e mezzo non si è mai visto nella capitale spagnola, se non in veste di avversario.