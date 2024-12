Jesus Navas si ritira a 39 anni: "Non si è mai pronti per questo momento"

Il leggendario capitano del Siviglia lascia il calcio giocato: rimarrà comunque nel club andaluso con cui aveva firmato un contratto a vita.

Alla fine ha detto basta, una decisione presa da tempo per far fronte ai cronici problemi a un'anca: Jesus Navas ha da poco disputato la sua ultima partita, non solo con la maglia del Siviglia ma in generale.

L'ultima danza è avvenuta in uno scenario tutt'altro che banale: il 39enne ha salutato il calcio giocato niente di meno che al 'Santiago Bernabeu', teatro di Real Madrid-Siviglia in Liga.

Jesus Navas è stato salutato dall'intero stadio con una bella ovazione, omaggio alla carriera di un simbolo non solo del Siviglia ma anche della nazionale spagnola.