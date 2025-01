Jannik Sinner trionfa agli Australian Open: travolto Zverev in finale in tre set

Jannik Sinner si impone su Alexander Zverev e, per la seconda volta consecutiva, trionfa agli Australian Open: è il terzo Slam in carriera.

Si era presentato agli Australian Open con i gradi di favorito assoluto e, non solo non si è fatto schiacciare la pressione dei pronostici, ma è riuscito in una nuova impresa che gli consente di scolpire con ancor maggior forza il suo nome nel grande libro dello sport italiano e del tennis mondiale.

Jannik Sinner trionfa a Melbourne e bissa il trionfo di un anno fa.

Il fuoriclasse italiano si è infatti imposto in finale contro Alexander Zverev imponendo in tre set e con un netto 6-3 7-6 6-3.

Per il numero uno al mondo si tratta del terzo successo in carriera in un torneo Slam.

