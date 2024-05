Jamie Vardy e Thierry Henry a Como: sono al Sinigaglia a vedere la partita decisiva contro il Cosenza

Tra gli spettatori illustri c'è l'inglese: nel 2023 il suo nome è stato accostato ai lariani. In tribuna anche l'azionista Thierry Henry e Zambrotta.

Tutti al Sinigaglia di Como. Tutti ad assistere alla partita contro il Cosenza, decisiva per stabilire chi, tra i lariani e il Venezia, farà compagnia al Parma come seconda formazione promossa dalla Serie B alla Serie A.

Tanti i tifosi storici presenti allo stadio, e in mezzo c'è pure qualche spettatore illustre. Come Jamie Vardy, centravanti del Leicester appena tornato in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship.

Ebbene sì: al Sinigaglia c'è anche lui, Vardy. Tifoso tra i tifosi di un club che qualche legame con lui, anche se solo platonico, ce l'ha.