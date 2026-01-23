Jakirovic all'Inter, ufficialità in arrivo: oggi visite mediche e firma, dove giocherà e il piano dei nerazzurri

Il classe 2008 della Dinamo Zagabria è arrivato a Milano ieri sera: questa mattina le visite mediche e l'idoneità di rito, poi la firma del contratto. L'Inter è pronta a inserirlo nell’Under 23 di Vecchi.

