Jakirovic Inter
Alessandro De Felice

Jakirovic all'Inter, ufficialità in arrivo: oggi visite mediche e firma, dove giocherà e il piano dei nerazzurri

Il classe 2008 della Dinamo Zagabria è arrivato a Milano ieri sera: questa mattina le visite mediche e l'idoneità di rito, poi la firma del contratto. L'Inter è pronta a inserirlo nell’Under 23 di Vecchi.

L’Inter accoglie Leon Jakirovic, giovane difensore croato classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria.

Il giocatore, sbarcato a Milano nella serata di ieri, è arrivato questa mattina nella sede meneghina del CONi per le visite mediche, passaggio preliminare alla firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. 

L’operazione ammonta a 2,5 milioni di euro più ulteriori 2,5 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita destinata al club croato.

Jakirovic verrà inizialmente aggregato all’unger 23 di Stefano Vecchi, formazione che milita nel Girone A di Serie C e reduce dal successo per 1-0 sulla Virtus Verona, per ambientarsi e conoscere il mondo nerazzurro, prima di entrare gradualmente nel giro della prima squadra di Chivu.

  • VISITE MEDICHE PER JAKIROVIC

    Leon Jakirovic è atterrato a MilanoLinate nella serata di ieri. 

    Questa mattina il difensore si è presentato al CONI per sostenere le visite mediche di rito, necessarie per ottenere l’idoneità sportiva prima della firma sul contratto. 

  • FIRMA E UFFICIALITÀ

    Nelle prossime ore, Leon Jakirovic raggiungerà la sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro.

    Poi arriverà l’ufficialità, che sancirà il passaggio del difensore croato classe 2008 dalla Dinamo Zagabria al club nerazzurro.

  • CIFRE E DETTAGLI

    L’Inter e la Dinamo Zagabria hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 2,5 milioni di euro più altrettanti milioni di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita a favore del club croato. 

    Un investimento complessivo che testimonia un progetto di lungo respiro sul difensore, appena maggiorenne ma ritenuto già di grande prospettiva.

  • L’IDEA DELL’INTER SU JAKIROVIC

    Il piano dell’Inter prevede che Jakirovic venga aggregato inizialmente all’Under 23 di Stefano Vecchi

    L’obiettivo primario è offrirgli un passaggio graduale attraverso la Serie C, un “ponte” utile alla crescita del giovane talento. 

    Il club valuterà poi il suo inserimento in prima squadra già dalla prossima stagione, con la convinzione diffusa che il croato possa presto raggiungere il livello necessario per misurarsi con i ‘grandi’.

