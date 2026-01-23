Jakirovic all'Inter, ufficialità in arrivo: oggi visite mediche e firma, dove giocherà e il piano dei nerazzurri

L’Inter accoglie Leon Jakirovic, giovane difensore croato classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria.
Il giocatore, sbarcato a Milano nella serata di ieri, è arrivato questa mattina nella sede meneghina del CONi per le visite mediche, passaggio preliminare alla firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.
L’operazione ammonta a 2,5 milioni di euro più ulteriori 2,5 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita destinata al club croato.
Jakirovic verrà inizialmente aggregato all’unger 23 di Stefano Vecchi, formazione che milita nel Girone A di Serie C e reduce dal successo per 1-0 sulla Virtus Verona, per ambientarsi e conoscere il mondo nerazzurro, prima di entrare gradualmente nel giro della prima squadra di Chivu.