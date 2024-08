Malore per Izquierdo durante San Paolo-Nacional di Copa Libertadores: trasportato in ospedale per un problema cardiaco

Attimi di paura nel match di Libertadores tra San Paolo e National: Juan Izquierdo si è sentito male ed è stato portato in ospedale.

Paura in campo e sugli spalti per quanto successo questa notte a Juan Izquierdo, giocatore del National. Il 27enne uruguaiano si è infatti sentito male durante la partita di Coppa Libertadores contro il San Paolo ed è stato portato all'ospedale.

Izquierdo è caduto a terra in mezzo al campo a seguito di un'aritmia cardiaca. Il giocatore è rimasto per qualche minuto sul terreno di gioco prima di essere portato via con l'ambulanza. "Il giocatore è ricoverato nel CTI dell'ospedale Albert Einstein. Attualmente è stabile e rimane sotto osservazione", viene riportato nel comunicato del club uruguaiano.