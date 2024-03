Ivan Juric se la prende con Paolo Aghemo di Sky dopo Torino-Fiorentina: "Poca conoscenza di calcio da parte tua"

L'allenatore del Torino ha risposto male al giornalista di Sky durante l'intervista post partita. Poi le scuse: "Mi dispiace se sono stato offensivo".

Torino-Fiorentina 0-0. La classica partita noiosa e senza troppo da raccontare, penserà qualcuno. E invece non è stato così, per nulla.

Da raccontare c'è parecchio: dal goal annullato a Duvan Zapata per una spinta (piuttosto netta) su Milenkovic, all'espulsione di Samuele Ricci per aver protestato in maniera troppo plateale contro l'arbitro Marchetti, per finire con il litigio tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano.

Ma gli animi si sono accesi anche nel post partita. durante le classiche interviste alle emittenti televisive. Protagonista anche in questo caso lo stesso Juric, che ha risposto in malomodo a una domanda di Paolo Aghemo, giornalista di Sky, che lo stava intervistando.