Italiano striglia il suo Bologna: “Dopo Vigo ci siamo sentiti bellini, con l’Inter prestazione non all’altezza”

Una partita da dimenticare al più presto: Vincenzo Italiano non è per nulla soddisfatto della prestazione del suo Bologna, che nella prima gara del 2026 esce sconfitto da San Siro per 3-1 contro l’Inter.
Al di là del risultato è stata la prova della formazione rossoblù che proprio non è piaciuta a Italiano, che nel post partita ha strigliato la sua squadra chiedendo un’immediata inversione di tendenza.
L’allenatore del Bologna ha usato parole nette per commentare la prestazione della sua squadra contro i nerazzurri e ha lanciato un messaggio chiaro in vista delle prossime gare.