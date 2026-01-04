Pubblicità
Nino Caracciolo

Italiano striglia il suo Bologna: “Dopo Vigo ci siamo sentiti bellini, con l’Inter prestazione non all’altezza”

L’allenatore del Bologna amareggiato dopo la brutta prova con l’Inter: “Non possiamo aver smarrito tutto in venti giorni, dopo Vigo ci siamo sentiti un po’ bellini e oltre la nostra dimensione”.

Una partita da dimenticare al più presto: Vincenzo Italiano non è per nulla soddisfatto della prestazione del suo Bologna, che nella prima gara del 2026 esce sconfitto da San Siro per 3-1 contro l’Inter.

Al di là del risultato è stata la prova della formazione rossoblù che proprio non è piaciuta a Italiano, che nel post partita ha strigliato la sua squadra chiedendo un’immediata inversione di tendenza.

L’allenatore del Bologna ha usato parole nette per commentare la prestazione della sua squadra contro i nerazzurri e ha lanciato un messaggio chiaro in vista delle prossime gare.

  • “NON PUÒ ESSERE TUTTO SMARRITO IN 20 GIORNI”

    È un Vincenzo Italiano decisamente deluso quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo il ko per 3-1 del suo Bologna contro l’Inter.

    “Abbiamo fatto troppo poco, non abbiamo vinto un duello, non abbiamo vinto un contrasto: è stata una questione collettiva. Non può essere tutto smarrito in venti giorni. Non ci siamo stati dall'inizio alla fine. Abbiamo creato qualcosina, ma tutta roba non da costruzione. Bisogna lavorare a testa bassa, dobbiamo ritrovare la squadra di 20 giorni fa quando non uscivamo mai dalla partita”.

  • “PRESTAZIONE NON ALL’ALTEZZA”

    Italiano non usa mezzi termini e boccia la prova del suo Bologna: “L'Inter ha approfittato della nostra ‘non prestazione’. In 23 giorni non possiamo aver smarrito tutto quello che avevamo, quindi calma. Ci può stare perdere contro i nerazzurri, ma la prestazione così non all'altezza della situazione ha spalancato le porte all'Inter, che è una grande squadra, ne ha approfittato e ci ha sovrastato".

  • “DOPO VIGO CI SIAMO SENTITI UN PO’ BELLINI”

    Italiano indica una gara precisa, quella vinta in trasferta contro il Celta Vigo lo scorso 11 dicembre, come momento della svolta negativa per la sua squadra.

    Nelle altre partite non abbiamo concesso così tanto, eravamo una delle migliori difese e ne va dato atto ai ragazzi. Nelle ultime partite è mancata un po' di attenzione. Non possiamo sperperare quanto di buono fatto. Dopo Vigo ci siamo sentiti un po' bellini, forse sopra la nostra dimensione”.

  • I NUMERI DELLA CRISI

    Il Bologna non vince in Serie A dallo scorso 22 novembre, quando ha battuto per 3-0 l’Udinese in trasferta. Da quel momento sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Due soli punti dunque nelle ultime 5 gare di campionato disputate. A questi risultati va aggiunto il ko nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Attualmente la formazione rossoblù occupa la settima posizione in classifica con 26 punti.

