Italiano striglia il suo Bologna: “Dopo Vigo ci siamo sentiti bellini, con l’Inter prestazione non all’altezza”

Italiano non usa mezzi termini e boccia la prova del suo Bologna: “L'Inter ha approfittato della nostra ‘non prestazione’. In 23 giorni non possiamo aver smarrito tutto quello che avevamo, quindi calma. Ci può stare perdere contro i nerazzurri, ma la prestazione così non all'altezza della situazione ha spalancato le porte all'Inter, che è una grande squadra, ne ha approfittato e ci ha sovrastato".