Italiano ritrova Cabral in Benfica-Bologna: quando allenava la Fiorentina era stato preso per rimpiazzare Vlahovic

Benfica vs Bologna

Italiano ritrova da avversario l'attaccante brasiliano allenato ai tempi della Fiorentina e arrivato in viola dopo la cessione di Vlahovic alla Juve.

Il Bologna va in scena a l'Estadio Da Luz per sfidare il Benfica e provare ad alimentare le ormai residue chance di strappare il pass per i playoff di Champions League.

Contro i lusitani, dunque, servirà una prova di grande livello, ovvero sulle stesse frequenze della gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus, per provare a strappare un risultato importante contro un avversario comunque di prestigio.

Il faccia a faccia con i portoghesi, inoltre, consentirà a Vincenzo Italiano di ritrovare - seppur da avversario - Arthur Cabral, ossia l'attaccante che lui stesso allenò ai tempi della Fiorentina.