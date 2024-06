Italia Under 21-Indonesia Under 20 dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarta partita al Torneo di Tolone per l'Italia Under 21: avversaria l'Indonesia Under 20. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Altro appuntamento per l'Italia Under 21, di scena al Torneo di Tolone: per gli azzurrini c'è l'incrocio con l'Indonesia Under 20.

I ragazzi guidati dal commissario tecnico Nunziata sono reduci dal sofferto successo ai rigori contro Panama, comunque inutile per sperare ancora nella finalissima che sarà disputata da Costa d'Avorio e Ucraina.

Gli asiatici hanno invece perso tutte le tre partite fin qui disputate e sono il fanalino di coda del Gruppo B: appena un goal realizzato e ben undici subiti.

Di seguito tutte le informazioni su Italia Under 21-Indonesia Under 20: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.