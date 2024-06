Italia Under 21-Panama Under 23 6-3 d.c.r. (2-2): la doppietta di Ndour salva gli azzurrini

L'Italia evita il k.o. contro Panama proprio sul gong: decisiva la doppietta di Ndour che prolunga il match ai rigori, favorevoli agli azzurrini.

Seconda vittoria, seppur ai calci di rigore, per l'Italia Under 21 al Torneo di Tolone: rimonta sull'Under 23 di Panama firmata Ndour, autore della doppietta decisiva per il prolungamento del match ai tiri dagli undici metri. Azzurrini che però non possono più sperare nella conquista del primo posto nel girone, valevole l'accesso alla finalissima contro la Costa d'Avorio: a disputarla sarà l'Ucraina, a punteggio pieno dopo le quattro gare disputate.

Inizio pessimo della squadra di Nunziata, colpita con un micidiale uno-due nel giro di tre minuti: a segno Phillips e Alvarado, con la 'collaborazione' della retroguardia azzurra. Ndour riapre la contesa a ridosso del duplice fischio.

È sempre il possente centrocampista a siglare il 2-2 allo scadere dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di Perdomo e a prolungare l'incontro ai rigori: italiani infallibili, Sassi eroe grazie alle parate su Tello e Matos che regalano due punti preziosi in vista dell'ultimo impegno contro l'Indonesia.