Italia Under 21 ai quarti di finale degli Europei: contro chi giocano gli Azzurrini, i prossimi avversari

Gli Azzurrini sono già certi della qualificazione ai quarti dell’Europeo U21: il prossimo avversario si conoscerà solo dopo la gara con la Spagna.

Due vittorie in altrettante partite e, grazie anche agli altri risultati del girone, gli Azzurrini strappano il pass per i quarti di finale degli Europei Under 21 che si stanno disputando in Slovacchia.

Proprio il successo contro i padroni di casa ha permesso alla Nazionale di ottenere la qualificazione: resta adesso da capire se gli Azzurrini chiuderanno il girone al primo o al secondo posto, ma questo si saprà solo al termine dell’ultima gara del girone contro la Spagna, anche lei a punteggi pieno.

Ma contro chi giocherà l’Italia Under 21 nei quarti di finale dell’Europeo di categoria?