Italia Under 19-Norvegia dove vederla: Rai, Sky o Youtube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 19, Campione in carica, sfida la Norvegia per la prima gara dei nuovi Europei: tutte le ultime sull'incontro e dove vederlo.

Battendo il Portogallo al National Stadium di Ta' Qali, Malta, l'Italia Under 19 un anno fa si laureava Campione d'Europa. Ora la truppa di Corradi prova a difendere il titolo, stavolta in Irlanda del Nord.

Grande attesa per i giovani dell'Italia dopo la batosta subita dalla squadra maggiore in Germania: tra i convocati anche Camarda, scelto da Corradi dopo il successo del milanista in un altro Europeo di categoria, ovvero quello Under 17.

La prima partita dell'Italia è quella contro la Norvegia, qualificata all'Europao dopo aver vinto il gruppo Elite 3. Nell'ultimo torneo, quello del 2023, il team nordico è arrivato fino alla semifinale della competizione.

