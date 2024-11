Seconda sfida dell'Italia Under 19, di scena contro la Bosnia per provare ad avvicinarsi ad Euro 2025: dove vederla in tv e streaming.

Secondo impegno nel cammino dell'Italia Under 19. La squadra azzurra punta a qualificarsi all'Europeo di categoria previsto nel 2025, continuando il percorso in casa contro la Bosnia ed Herzegovina sabato 16 novembre.

Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo 8, insieme ai giovani colleghi di Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Grecia. Dopo aver battuto il Montenegro per 3-0 allo Stadio Municipale di Archanes, l'Italia scende in campo nello stesso impianto per la sfida contro la Bosnia.

Bollini, nello specifico, ha convocato 20 giocatori per le tre sfide decisive per volare all'Europeo e confermare l'ottimo torneo 2024, in cui l'Italia ha chiuso in semifinale. Nello specifico gli azzurrini scelti sono:

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Marco Romano (Genoa), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Diego Sia (Milan).